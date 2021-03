Buchtipp : Zwillinge im Chaos

Avatar_shz von dpa

14. März 2021, 09:39 Uhr

Tim und Tom sind ein eingeschworenes Team. Die Zwillinge leben bei ihrem Papa, der sie liebevoll Strubbelköpfe nennt. Denn ihre Haare sind blond, lang und wild durcheinander.

Das Buch „Die Strubbelköpfe - Volle Fahrt ins Abenteuer“ besteht aus elf kurzen Geschichten über die Jungs. In ihren Abenteuern versuchen sie gute Taten zu vollbringen. Dabei entsteht jedoch oft eine Menge Chaos.

Tim und Tom versuchen zum Beispiel in einem Bus eine Fliege wieder einzufangen, sie schweben in einem Heißluftballon über der Stadt oder sie retten in einem Möbelhaus einen Teddybären aus der Spielzeugabteilung. Über zu wenig Erlebnisse können sich die Zwillinge wirklich nicht beschweren.

Manchmal sind sie jedoch traurig, weil ihre Mama so weit weg wohnt. Da kann man als Leser richtig mitfühlen. Denn es ist eben nicht immer alles einfach im Leben.

Trotzdem will man bei diesem Buch nach jedem Kapitel weiterlesen. Die vielen Dialoge machen die Erlebnisse lebendig und auf den bunten Bildern ist jede Menge Lustiges zu entdecken.

Hakan Jaensson (Text) / Katja Gehrmann (Illustrationen), „Die Strubbelköpfe“. Ab 6 Jahren. 128 Seiten. Euro. Verlag: dtv.