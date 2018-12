Kina-Reporter-Adventskalender : Zwei Buchtipps für die Wunschliste

Elisa stellt „Wildhexe" vor. Enna empfiehlt „Wunder".

von Enna Kallweit

21. Dezember 2018, 18:23 Uhr

Magst du Tiere und die Natur? Hast du dir schon immer gewünscht, die Natur mal aus ihrer Sicht zu sehen? Wenn ja, ist das Buch „Wildhexe – die Feuerprobe“ genau das Richtige!Denn dem Mädchen Clara Ask passiert genau das. Nach einem Unfall mit einer Katze landet sie bei ihrer Tante mitten im Nirgendwo, und inmitten von Natur.Sie lernt, sich in die Bäume, Tiere und Pflanzen hineinzuversetzen und mit ihnen zu kommunizieren: sie lernt eine Wildhexe zu sein!Doch dann wird sie auf eine Probe gestellt, bei der sie beweisen muss, was wirklich in ihr steckt.Claras Geschichte lädt zum mitfiebern ein und ist fesselnd bis zum letzten Wort.Die anderen fünf Bände enthalten die spannende Fortsetzung und lassen einen nicht mehr los!







Der zehnjährige August hat aufgrund einer Genmutation und vielen Operationen ein entstelltes Gesicht. Bisher wurde er von seiner Mutter unterrichtet, was sich schnell ändern soll. Mit dem Hintergedanken „anders“ zu sein, geht er nun zum ersten Mal auf eine richtige Schule und begibt sich auf eine bewegende Reise, in der Hoffnung, akzeptiert zu werden.

Man wird beim Lesen des Buches in ein turbulentes Gefühlschaos hineingeworfen.