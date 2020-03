Coronakrise : Zu Hause bleiben und Abstand halten

Neue Regeln gegen den Virus.

22. März 2020, 19:13 Uhr

Berlin | Seit gestern gibt es in ganz Deutschland gemeinsame Regeln, wie Menschen zusammenkommen dürfen. Die Regierungschefs haben sie beschlossen, um die Menschen vor dem neuen Coronavirus zu schützen.

Deshalb sollen die Deutschen nur rausgehen, wenn es wirklich nötig ist. Also nur, wenn sie unbedingt zur Arbeit oder einkaufen müssen oder um anderen zu helfen. Aber Bewegung an der frischen Luft ist auch noch unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Einige Fragen dazu haben wir hier beantwortet:

Darf ich jetzt nicht mehr rausgehen?

Doch! Aber nur allein oder mit Eltern oder Geschwistern. Und wenn du draußen anderen begegnest, musst du viel Abstand zu ihnen halten – mindestens eineinhalb Meter. Das sind ungefähr zwei große Schritte.

Darf ich mich mit meinen Freunden treffen?

Nein! Du darfst mit ihnen telefonieren und chatten oder ihr könnt euch über Videokonferenzen, zum Beispiel über Skype oder Facetime, sehen.

Darf ich auf den Spielplatz gehen?

Nein, denn dort würden ja viele zum Spielen zusammenkommen.

Darf ich in unseren Garten gehen?

Ja, wenn der Garten zu eurer Wohnung gehört und ihr euch dort nicht mit anderen Menschen trefft.

Darf ich in den Wald, in den Park oder an den Strand?

Ja, aber auch dort gilt: mit viel Abstand zu anderen.

> Wenn du noch mehr Fragen zu den neuen Regeln hast, dann schreib an kina@shz.de.