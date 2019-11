Menschenskinder : Zoe hat zwei Menschen gerettet

Avatar_shz von dpa

04. November 2019, 17:50 Uhr

Krefeld | „Ich wundere mich manchmal heute noch, wie ich das geschafft habe“, erinnert sich Zoe. Das Mädchen hat zwei Menschen das Leben gerettet, einer Frau und deren Sohn.

Passiert ist das in den Sommerferien vor einem Jahr. Damals war Zoe 13 Jahre alt. Sie saß gerade alleine beim Frühstück, als sie draußen Schreie hörte. Das Dachgeschoss des Nachbarhauses brannte lichterloh! Eine Frau und ihr sechsjähriger Sohn waren am Fenster.

Fabian Strauch/dpa

Kurzentschlossen flitzte Zoe auf die Dachterrasse ihres Hauses. Zwischen den beiden Häusern klafft eine ein Meter breite Lücke. Zoe stellte sich auf einen Stuhl und zog so erst das Kind und dann die Mutter zu sich herüber. Und das in mehreren Metern Höhe! Hinterher meinte Zoe: „Ich hielt mich selbst gar nicht für so stark.“

Feuerwehrleute haben später noch weitere Bewohner mit Leitern aus dem Haus gerettet und den Brand gelöscht. Für ihren Mut soll Zoe nun mit einer Medaille belohnt werden.