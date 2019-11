Illustratorin : Zeichnen lernen mit Silke Brix

Die Kina-Reporter Freda und Ben haben einen Kurs mit der Kinderbuch-Illustratorin in Schleswig besucht.

Avatar_shz von Freda Riese und Ben Castello

17. November 2019, 13:48 Uhr

Schleswig | Wenn man an seine liebsten Kinderbücher denkt, denken viele direkt an bekannte Namen wie Cornelia Funke, J. K. Rowling oder Kirsten Boie. Doch genauso ikonisch wie die spannenden oder lustigen Geschichten der Kinderbuchautoren sind die dazugehörigen Illustrationen der begabten Zeichner. Doch wenn wir ehrlich sind, können wir beide nicht sonderlich gut zeichnen und waren deswegen umso interessierter, an einem Workshop der Kirsten-Boie-Stammillustratorin Silke Brix an der Volkshochschule in Schleswig teilnehmen zu dürfen.

Silke Brix ist 66 Jahre alt, wurde in Probsteierhagen in Schleswig-Holstein geboren und ist seit 1986 als Illustratorin tätig. Sie gehört zu den wenigen Illustratorinnen, die noch mit Farbe und Pinsel arbeiten, statt auf elektronische Alternativen zurückzugreifen.

Ben Castello

Frau Brix beginnt ihren Vortrag mit einer kleinen Vorstellung und um danach dem jungen Publikum (und uns) ihre Arbeit auf interessante Art und Weise näher bringen zu können, zeigt sie als Beispiel das von ihr illustrierte Buch „Klar, dass Mama Ole lieber hat“, welches ihr erster großer Erfolg war. Sie erklärt uns, wie man mithilfe eines Storyboards die Zeichnungen planen kann und erklärt, dass sie lieber mit dem Pinsel als dem Computer arbeitet.

Silke Brix hat bereits eine große Variation an Büchern mit Bildern zugänglich für jeden gemacht. Sie zeigt uns anschaulich, wie sie stilistisch an verschiedene Arten von Büchern herangeht und gibt uns zusätzlich auch eine kleine Kostprobe ihrer Fähigkeiten an der Flipchart neben ihr.

Freda Riese

Da sie uns nun schon in etwa beigebracht hat, wie man beim Illustrieren vorgeht, wird es Zeit, unsere neu erlernten Fähigkeiten direkt auszuprobieren und simple Zeichnungen anzufertigen.

Während die anderen Teilnehmer Beachtliches können, fällt es bei uns leider nur mäßig aus. Doch das ist ja auch nicht so wichtig, denn wir haben einiges über diesen Beruf gelernt und ein schöner Nachmittag war es trotzdem.

>Eine Ausstellung mit Silke Brix’ Bildern ist bis 24. November im Stadtmuseum Schleswig zu sehen.