Buchtipp : Worum geht’s in der Politik?

100 Begriffe für Kinder gut erklärt.

Avatar_shz von dpa

09. Mai 2021, 12:49 Uhr

Bei manchen Wörtern weiß man manchmal gar nicht, was dahintersteckt: Verfassung, Globalisierung, Korruption, Kapitalismus, Referendum ... Wenn du diese Begriffe in den Nachrichten hörst und nur Fragezeichen vor dir siehst, dann ist es Zeit für das Kindersachbuch „Politik“. Es erklärt 100 Begriffe aus Politik und Gesellschaft in jeweils 100 Wörtern und einem Bild. Also schön übersichtlich und gar nicht kompliziert.

Warum ist es wichtig, derartige Begriffe zu kennen? Die Menschen in Deutschland haben das Glück, in einer Demokratie zu leben. Das bedeutet, dass wir bei politischen Themen mitmachen können, zum Beispiel indem wir bestimmen, wer uns regiert.

Unsere Rechte sind durch Gesetze geschützt. Die Demokratie ist leider keine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern der Welt ist es weder möglich, frei seine Meinung zu sagen, noch so zu leben, wie man will.

Tun die Menschen es trotzdem, werden sie eingeschüchtert, kommen ins Gefängnis oder werden sogar getötet.

Dieses Buch hilft dir zu verstehen, worum es in Politik und Gesellschaft geht. Und wer eine Sache versteht, ist in der Lage, sie mitzugestalten. Außerdem steht in diesem Jahr die Bundestagswahl an.

Dann bestimmen die Erwachsenen wer Deutschland regieren soll. Auch dann wird es vor Politik-Wörtern nur so wimmeln!