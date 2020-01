Tiere : Wombat Maya ist neugierig

von Angela Hoffmann

Hannover | Wie eine Mischung aus Bär und Maus – so sieht der Wombat aus. In der Natur leben diese Tiere in Australien. In Zoos werden nur ganz wenige Wombats gehalten. Einer davon ist der Nacktnasenwombat Maya im Zoo der Stadt Hannover!

Das anderthalb Jahre alte Weibchen Maya hat sich im Zoo gut eingelebt. Erst im Dezember war das Tier in den Zoo umgezogen. „Sie ist sehr zutraulich und hat die Herzen des Zoo-Teams im Sturm erobert“, sagt eine Zoo-Mitarbeiterin. Seit vergangener Woche können auch Besucher Maya sehen.