Spieletipp : Witzige Bilderparty

Mit „Krazy Pix“ habt ihr beim Spieleabend viel zu lachen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

06. November 2020, 17:02 Uhr

Ohne zu Lachen kommt ihr aus diesem Spiel nicht heraus. In Krazy Pix versucht man nämlich, Begriffe mithilfe von Symbolplättchen darzustellen. Wer hat Glück und zieht gute Plättchen für seine Wörter? Mit Farben, Linien, Blumen und Kreisen versucht man nun, möglichst gut den Begriff darzustellen.

Nach dem Legen kommen die Begriffskärtchen in die Mitte. Nun versuchen alle Mitspieler zu erraten, was die anderen wohl legen wollten. Und spätestens, wenn aus Donald Trump eine Säge gemacht wird, hält sich niemand mehr auf dem Stuhl. In mehreren Runden erspielt man sich die Punkte, um am Ende zu gewinnen.

Das Partyspiel lässt sich ebenso super mit der Familie wie auch mit Begriffen für Ältere spielen. Man braucht allerdings genügend Platz und etwas Wortkenntnis. Es gibt ebenfalls von Ravensburger auch noch Krazy Wordz, dort erfindet man neue Wörter für zum Beispiel italienische Superhelden.

Sophia Wagner, „Krazy Pix“. Für 3 bis 8 Spieler ab 10 Jahren. 20 Euro. Verlag: Ravensburger.