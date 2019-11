Mitmachen und gewinnen : Wir wollen nur spielen!

Der große Kina-Weihnachtswettbewerb

Avatar_shz von Ina Reinhart

21. November 2019, 05:48 Uhr

Piet: Ich freu mich schon auf Weihnachten!

Paula: Oh ja! Die Lichter am Tannenbaum anzünden, das gute Essen – und natürlich die Geschenke! Ich habe schon was ganz Schönes für dich.

Piet: Hoffentlich nicht wieder eine Dose Thunfisch. Den mag ich lieber frisch.

Paula: Och nö, jetzt muss ich mir was anderes ausdenken.

Piet: Lass mal. Das Wichtigste ist sowieso die viele gemeinsame Zeit. Dann können wir mal ganz in Ruhe Mensch-ärger-dich-nicht spielen.

Paula: Och nö, immer das gleiche! Die Figuren hat Inas Katze ganz krummgeknabbert. Voll eklig!

Piet: Dann brauchen wir ein neues Spiel.

Paula: Oder ganz viele Spiele. Die Weihnachtstage sind lang. Lass uns doch mal die Kina-Leser fragen. Die haben immer so tolle Ideen.

Piet: Na gut. Liebe Kina-Leser, wir brauchen eure Spielideen. Aber nicht irgendetwas Vorgefertigtes. Wir wollen Kreativität. Überrascht uns!

Paula: Genau! Und zur Belohnung gibt es tolle Preise. Ihr findet die Gewinne alle unten auf der Seite.

Piet: Und am Heiligen Abend erfahrt ihr, wer gewonnen hat.

Wie kannst du teilnehmen?

Du kannst einen Spieleklassiker neu verkleiden. Wie wäre es mit einem Schleswig-Holstein-Memory, einem Weihnachts-Mensch-ärgere-dich-nicht oder einem Meine-Freunde-Schach? Aber dir fällt bestimmt noch etwas besseres ein!

Habt ihr in der Familie ein schönes Spiel, das ihr immer an Weihnachten spielt? Vielleicht ein Wir-warten-auf-den-Weihnachtsmann-Spiel oder ein Geschenke-verteil-Spiel? Schreib eine Spielanleitung dazu auf – und wann ihr das Spiel spielt.

Entwickle ein eigenes Spiel. Denk dir Spielregeln aus, bastle ein Spielbrett und Figuren. Probier es aus, damit es auch wirklich funktioniert.

Dann schickst du deinen Spielebeitrag bis 14. Dezember an uns in die Kina-Redaktion, Fördestraße 20, 24944 Flensburg – mit dem ausgefüllten Teilnahme-Coupon.

Ist dein Spiel zu groß oder hast du keine Möglichkeit, es per Post an die Redaktion zu senden? Dann sende deine Spielidee per E-Mail an kina@shz.de. Mach gute Fotos, häng sie und deine Texte an die Mail sowie den Teilnahmecoupon an. Du bekommst dann eine Antwortmail, wenn dein Beitrag eingegangen ist.