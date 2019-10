Mitmachen : Wir machen Medien

Wie Zweitklässler aus Handewitt zu Hörbuch-Machern, Bücher-Experten und Zeitungs-Reportern wurden.

Avatar_shz von Ina Reinhart und die Klasse 2c

29. Oktober 2019, 17:32 Uhr

Handewitt | Fernsehen, Bücher, Zeitung, Hörbücher und Laptops: Eine Woche lang hat sich die Klasse 2c der Siegfried-Lenz-Schule jeden Schultag mit Medien beschäftigt.

„Das war toll. Ich wusste vorher eigentlich gar nicht, was Medien sind“, sagte Lönne gestern, als die Schüler gemeinsam mit Kina-Redakteurin Ina Reinhart überlegt haben, wie man denn einen Artikel über so eine Medienwoche für die Zeitung schreiben würde. Da müssen natürlich zuerst die W-Fragen geklärt werden.

Wer war dabei?

Natürlich die Klasse 2c, und ihre Lehrerinnen Ina Rose und Cathrin Niß haben alles geplant und begleitet.

Wo hat die Medienwoche stattgefunden?

In der Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt im Kreis Schleswig-Flensburg. Es gab aber auch einen Ausflug in die Stadtbücherei Flensburg. „Das fand ich besonders toll“, sagte Adriano, denn dort konnten sie ganz viele Bücher anschauen und ausleihen. Einige der Kinder hatten schon einen Leihausweis, andere haben Anträge mitgenommen.

Wann war die Medienwoche?

Die ganze vergangene Schulwoche von Montag bis Freitag.

Was haben die Schüler dabei gemacht?

Sie haben Zeitung gelesen, an Laptops Texte getippt, die Bücherei besucht und übers Fernsehen geredet und ihre Lieblingsfilme gemalt. Sogar ein eigenes Hörbuch haben sie aufgenommen – zwei haben die Geschichte vorgelesen, und alle anderen haben Geräusche gemacht: Donner, Regen, Löwen- und Affengebrüll, Wind und noch viel mehr.

Warum haben sie eine Medienwoche gemacht?

„Fernsehen und Laptops kennt jeder. Aber es ist wichtig, auch andere Medien wie Bücher und Zeitungen kennenzulernen“, erklärte Cathrin Niß.

Wie war die Medienwoche?

„Total spannend“, fand Mia. „Eine tolle Mischung“, meinte Mikkel. Frida hatte besonders viel Spaß daran, am Laptop Schreibprogramme auszuprobieren. Jasmin fand es gut, dass sie ihre Lieblings-Fernsehsendung aufmalen durfte. Sofie hat besonders gern das Hörspiel produziert – und am Ende das Zeitungsfoto von ihren Mitschülern aufgenommen.