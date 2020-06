Am Strand : Wir bewachen das Meer

KiNa-Reporterin Nike (14) sorgt mit der DLRG für die Sicherheit der Badenden am Strand von Glücksburg.

von Nike Mumm

12. Juni 2020, 11:08 Uhr

Glücksburg | Es wird Sommer, die Temperaturen steigen stetig an und das Wasser lädt zum Baden ein. Die Schule findet noch nicht täglich statt, viele Eltern sind in Kurzarbeit, sodass damit die perfekten Voraussetzungen für einen Strandtag gegeben sind.

Das bedeutet allerdings auch lange Tage und viel Arbeit für die Wachmannschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Für den Einsatz trainiert

Obwohl die Schwimmbäder die letzten Monate geschlossen waren, hatten wir, die Mitglieder der DLRG, die im Sommer am Strand Wachdienst haben, die Möglichkeit, im Campusbad zu trainieren. Diese Sonderregelung war dafür da, für die Wachsaison fit zu werden.

Da davon ausgegangen wird, dass in diesem Sommer viele Urlauber in Deutschland bleiben und an Nord- und Ostsee strömen werden, hat die DLRG-Glücksburg gleich mehrere Strände und Strandabschnitte zu bewachen. Aber das ist nicht die einzige Veränderung durch das Coronavirus.

Mundschutz und Handschuhe

Aber auch im Bereich der Erstversorgung hat sich einiges geändert. Es darf grundsätzlich nur noch mit Schutzmaske und Handschuhen behandelt werden, beides muss immer bei sich getragen werden.

Wenn ein „Patient“ coronaverdächtig wirkt, müssen wir spezielle Schutzmasken verwenden. Die Mund-zu-Mund-Beatmung wird nicht mehr durchgeführt wie bisher. Um einen Speichelaustausch zu vermeiden, müssen wir nun einen Ambubeutel benutzen. Das ist eine Art von Beatmungsgerät, das auf der Ersthelfer auf Mund und Nase des Patienten platziert und mit der Hand bedient.

Sicherheit geht vor

Außerdem achten wir besonders stark darauf, dass sich die Wachgänger sowohl untereinander, als auch im Umgang mit Strandbesuchern nicht zu nahe kommen. Die gesamte Wachstation wird nach dem Benutzen am Ende des Tages desinfiziert, um die Wachmannschaft am nächsten Tag keinem Risiko auszusetzen.

Die Strand-App

Momentan können sowohl Einheimische, als auch Touristen unbegrenzt an die von der DLRG-Glücksburg bewachten Strände gehen. Das ist angesichts der Abstandsregelungen und des Versammlungsverbots natürlich fragwürdig. In anderen Teilen des Landes werden Eingänge von Stränden kontrolliert und Menschen gezählt, damit nicht zu viele Besucher gleichzeitig am Strand sind. Das kann allerdings keine Dauerlösung sein.

Deshalb plant die Landesregierung gerade eine Handy-App, mit der Reservierungen an Nord-und Ostseestränden von den Besuchern vorgenommen werden können. So kann jeder sehen, ob noch Platz genug am Strand ist. Allerdings wird diese App in diesem Sommer wohl nur in der Lübecker Bucht genutzt.

Erstmal sind also am Strand alle weiterhin willkommen – Hauptsache virenfrei!