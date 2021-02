Tiere : Wildkatzen am Schwanz erkennen

Seltene Tierart bei Hamburg gesichtet.

Avatar_shz von Ina Reinhart

06. Februar 2021, 07:33 Uhr

Goslar/Harburg | Viele Millionen Hauskatzen leben in Deutschland. Echte Wildkatzen dagegen sind richtig selten. Nur einige Tausend dieser Tiere leben bei uns in Wäldern, und sie sind sehr scheu. Selbst Fachleute vom Naturschutz entdecken meist nur Spuren von ihnen. Dazu kommt: Europäische Wildkatzen sind nicht so leicht von Hauskatzen zu unterscheiden. Dabei sind es sogar unterschiedliche Arten! Der Trick ist: auf den Schwanz achten. Denn der wirkt bei den Wildkatzen dicker, hatte weniger Ringel und endet stumpf mit schwarzem Fell.

Im Gegensatz zu Hauskatzen waren Wildkatzen beinahe ausgestorben bei uns. Aber nun breiten sie sich langsam wieder Richtung Norden aus. Gerade wurden zum ersten Mal Spuren einer männlichen Wildkatze nahe der Stadt Hamburg in Norddeutschland entdeckt.