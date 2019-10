Fischerei : Wie viel Hering und Dorsch dürfen ins Netz?

Angler und Fischer dürfen im nächsten Jahr weniger fischen. Wofür das gut ist, liest du hier.

Avatar_shz von dpa

15. Oktober 2019, 17:33 Uhr

Luxemburg | In der Ostsee tummeln sich Dorsch, Hering und Lachs zum Beispiel. Viele dieser Fische landen erst im Netz und dann bei uns auf dem Teller.

Geregelt wird das mit der sogenannte Fangquote. Sie legt fest, wie viele Tiere die Fischer im kommenden Jahr aus dem Meer holen dürfen. Damit es nicht zu viele sind, und deshalb die Art gefährdet wird.

Die Minister der Europäischen Union, kurz EU, vereinbaren die Fangquote jedes Jahr neu. Zur EU gehören 28 Länder, auch Deutschland.

Am Dienstag bestimmten die EU-Minister die Quote für die Ostsee. Das Ergebnis: Die Fischer dort dürfen 2020 sehr viel weniger Hering und Dorsch fangen als bisher. Das gilt auch für Angler, die in ihrer Freizeit fischen. Sie dürfen künftig zum Beispiel nur noch fünf statt sieben Dorsche am Tag angeln.

Trotzdem sind viele Umweltschützer enttäuscht. Sie hatten sich für bestimmte Gegenden der Ostsee ein völliges Fangverbot gewünscht.