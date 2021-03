Hörbuch : Wie ist das mit dem Tod?

Eine Bestatterin beantwortet Kinderfragen.

Avatar_shz von ir

10. März 2021, 17:31 Uhr

Neugierig zu sein, wenn es um den Tod geht, ist völlig normal. Das findet jedenfalls Caitlin Doughty. Sie ist Bestatterin in den Vereinigten Staaten von Amerika und so etwas wie ein Star. Denn in Büchern und auf ihrem Youtube-Kanal beantwortet sie lauter Fragen über den Tod.

Kinder stellen dabei die interessantesten Fragen, meint Caitlin Doughty: „Kann ich zusammen mit meinem Hamster bestattet werden?“, „Wie kann man den Geruch einer Leiche beschreiben?“ oder „Kann man nach dem Tod noch Blut spenden?“ Das Hörbuch „Was passiert, wenn ich tot bin?“ gibt ausführliche Antworten auf 34 solcher Fragen.

Dabei redet die Bestatterin nicht drumherum, sondern erklärt wissenschaftlich, respektvoll und trotzdem in lockerem Ton. Obwohl der Tod ja eine traurige und endgültige Angelegenheit ist, muss man oft laut auflachen. So will Caitlin Doughty dem Tod einiges von seinem Schrecken nehmen. Je mehr wir erfahren, desto unverkrampfter können wir über dieses Thema denken und sprechen.

Das Hörbuch wird von einer erwachsenen Sprecherin gelesen, und die Fragen stellen zwei Kinder. Jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen Musikstück. Die CD läuft rund vier Stunden und ist ab acht Jahren empfohlen. Auch etwas ältere Kinder werden sie wohl spannend finden, denn manche Stellen wirken vielleicht sogar ein wenig gruselig.

Caitlin Doughty (Text)/ Peter Imig (Musik): „Was passiert, wenn ich tot bin? – Große Fragen kleiner Sterblicher über den Tod.“ Ab 8 Jahren. 1 mp3-CD mit 235 Minuten Laufzeit. 12 Euro. Verlag: Speak Low.