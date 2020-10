Buchtipp : Wie Halbvampire überleben

von Lukas Martensen

22. Oktober 2020, 18:46 Uhr

Luis ist fast 13 und ein Halbvampir. Das weiß er aber noch gar nicht. Im Laufe des Buches „Wie man 13 wird und überlebt“ werden immer mehr Vampir-Geheimnisse gelüftet und Legenden aufgeklärt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel zerfallen Vampire in der Sonne nicht zu Staub.

Und so kommt es dazu, dass Luis auch hinter das Geheimnis seiner eigenen Familie kommt: Er und seine Eltern sind Halbvampire. Das ist auch der Grund, warum seine Eltern sich manchmal komisch verhalten. Luis wehrt sich gegen sein Leben als Halbvampir, weil sein Vampirname „Fett“ wäre.

Das bringt ihn aber in Gefahr. Denn echte Vampire mögen das Blut von Halbvampiren, die noch in der Entwicklungsphase sind. Also muss Luis akzeptieren, was er ist, um keine Angst mehr vor richtigen Vampiren haben zu müssen. Denn erst dann schmeckt sein Blut nicht mehr.

Ich finde das Buch ganz schön spannend und aufregend.

Pete Johnson, „Wie man 13 wird und überlebt“. Ab 10 Jahren. 192 Seiten. 12 Euro. Verlag: ArsEdition.