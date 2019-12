Buchtipp : Wie ein Hund die Familie Peachey rettet

Avatar_shz von dpa

19. Dezember 2019, 18:46 Uhr

Was passiert, wenn Mama ihren Job als Mutter kündigt? Bei Familie Peachey heißt das vor allem: Es kommt zum Durcheinander. Denn plötzlich steht kein selbstgekochtes Essen mehr auf dem Tisch, die Wäsche wird nicht gewaschen und keiner sucht verlorene Schlüssel. Außerdem fordert niemand die Kinder mehr auf, ihre Zimmer aufzuräumen oder ins Bett zu gehen.

Zuerst genießen die Geschwister Ava, Ollie und Betty die neue Freiheit, aber dann kippt die Stimmung. Die Kinder kommen jeden Tag zu spät zur Schule und Papa zu spät zur Arbeit. Im Haus herrscht das Chaos, die Streitereien nehmen zu. Betty ist die jüngste unter den Geschwistern. Sie fühlt sich einsam und ungeliebt. Ihr Vorschlag: „Wir sollten uns einen Hund zulegen.“ Der Hund namens Mister Tavish aus dem Tierheim hat goldgelbes Fell und sanfte, braune Augen. Er wird zum neuen Familien-Hund. Dabei spürt Mister Tavish sofort: Dies ist eine Familie mit Problemen. Der Hund hatte sich aber doch nach Ruhe und Harmonie gesehnt.

Es gibt einiges zu kichern in „Glück für alle Felle“. Besonders viel Spaß wirst du mit Betty haben. Schon allein, weil sie immer die besten Ideen hat. Am Ende des Buches findet man eine Liste mit dem, was Hunde unbedingt brauchen. Mehr von dem gutmütigen Mister Tavish und den Peacheys kannst du im nächsten Frühling lesen.

Meg Rosoff (Text) / Anke Faust (Illu.), „Glück für alle Felle“. Ab 8 Jahren. 128 Seiten. 10 Euro. Verlag: Fischer KJB.