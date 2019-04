Buchtipp : „Wie ein Huhn unser Leben veränderte“

Paula und ihre Familie auf den Spuren des Klimawandels

von dpa

22. April 2019, 17:15 Uhr

Der Winter ist so warm, dass Paulas Huhn Emma mitten im Dezember ein Ei legt. Das zwölfjährige Mädchen ist verwundert. Freilebende Hühner legen ihre Eier normalerweise erst im Frühling. Schließlich wollen sie nicht, dass das frisch geschlüpfte Küken erfriert.

Als Paulas Mutter ihrer Tochter erklärt, der warme Winter sei eine Auswirkung des Klimawandels, will sie mehr darüber erfahren.

Paula grübelt, ob sie selbst vielleicht ebenfalls etwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Ihre Eltern sind Journalisten und beschließen, eine Reise um die Welt zu machen. Vor Ort können sie ihren vier Kindern alles besser erklären.

Was die Familie in Ländern wie Grönland, Südafrika oder Albanien erlebt hat, kannst du in „Paulas Reise“ nachlesen. Das Ganze wird aus Paulas Sicht erzählt. Im Anschluss an die Reise setzt sich Paulas Familie für den Klimaschutz ein – und erklärt in dem Buch, was wir alle tun können, um das Klima zu schützen.

Jana, Paula und Jens Steingässer, „Paulas Reise oder: Wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte“. Ab 10 Jahren. 160 Seiten. 17 Euro. Verlag: Oetinger.