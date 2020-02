Notruf : Wie die Polizei bei großen Einsätzen vorgeht

Achtung, Gefahr: Rettungswagen rasen los, Straßen werden gesperrt.

20. Februar 2020, 18:02 Uhr

Hanau | Das Telefon in der Zentrale klingelt. Jemand hat die Nummer der Polizei gewählt, weil es einen Notfall gibt. So etwas passiert täglich viele Male. Doch in der Nacht zum Donnerstag gingen bei der Polizei in der Stadt Hanau im Bundesland Hessen besonders viele Anrufe ein.

Dort war etwas Schlimmes passiert: Ein Mann hatte in der Stadt zuerst mehrere Menschen erschossen und dann wohl auch sich selbst. Fast alle Opfer oder deren Familien stammen ursprünglich aus dem Ausland. Die Ermittler vermuten: Der Täter war fremdenfeindlich. Solche Leute hassen Menschen, nur weil diese anders aussehen.

Doch wie geht die Polizei vor, wenn irgendwo Schüsse fallen? „Oft ist die Lage zuerst sehr unübersichtlich“, sagt Polizei-Experte Benjamin Jendro. Deshalb gehe es darum, möglichst viele Informationen zu bekommen. „Findet die Schießerei zum Beispiel in einer Wohnung oder einem Einkaufszentrum statt? So etwas ist wichtig, damit die Polizei weiß, wie sie taktisch vorgehen soll“, erklärt der Fachmann.

Zuallererst fahren Streifenwagen der Polizei zum Tatort, die in der Nähe sind. Bei großen Einsätzen bekommen die Polizisten aber schnell Unterstützung der Bereitschaftspolizei und von Spezial-Einheiten.„Das sind die Polizisten, die speziell für solche Einsätze trainiert und ausgestattet sind. Es wird meist alles an Kräften zusammengezogen, was möglich ist“, sagt Benjamin Jendro.

Vor Ort geht es vor allem darum, unbeteiligte Menschen außer Gefahr zu bringen und den Täter oder die Täterin zu finden. Damit sich Menschen nicht in Gefahr begeben, sperren die Polizisten zum Beispiel Straßen ab. Außerdem suchen Spezialisten am Tatort nach Hinweisen.

Nach einem Einsatz schauen Fachleute der Polizei, was gut geklappt hat und wo etwas verbessert werden muss. „Solche Einsatz-Pläne werden immer wieder überarbeitet, weil natürlich immer wieder neue Erfahrungen dazukommen“, erklärt Benjamin Jendro.