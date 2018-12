Kina-Reporter-Adventskalender : Wichtel aus Socken

Unsere Kina-Reporterin Julie zeigt dir, wie man aus alten Kleidungsstücken Weihnachtsdeko bastelt

von Julie Danker

17. Dezember 2018, 11:01 Uhr

Eine schnelle Bastelei für den Weihnachtstisch hat Julie ausprobiert. Mit einem Band kannst du die Sockenwichtel aber auch an den Tannenbaum hängen.

Du brauchst:

Eine Plüschsocke ( Babysocke)

Reis

Wolle oder Geschenkband

Nylonstrumpfhose

Fell-Imitat

Draht

Schere

So geht’s:

1. Eine Socke bis zur Hälfte mit Reis befüllen. Wenn die Socke voll genug ist, binde sie mit einem Wollfaden oben schön fest zu. Danach den Rest der Socke vorsichtig abschneiden.

2. Dann schneidest du vom Fell-Imitat etwa 5 Zentimeter ab für den Bart und bindest das Stück Fell an das abgeschnittene Socken-Ende.

3. Für die Nase schneidest du ein Stück von der Nylonstrumpfhose ab und legst dieses in eine kleine Kuhle in der Hand und befüllst auch diese mit Reis. Ebenfalls sehr stramm zusammenbinden. Anschließend wird die Nase auch ans Socken-Ende gebunden.

4. Aus dem Rest der Babysocke wird nun die Mütze. Binde sie einfach am abgeschnittenen Ende mit dem Draht zusammen.

Mütze aufsetzen, Wichtel fertig!