Sport : Wer spielt am besten Beachvolleyball?

In Hamburg startet die Weltmeisterschaft

von dpa

27. Juni 2019, 17:50 Uhr

Hamburg | Landet der Ball im Netz? Oder fliegt er ins Feld der Gegner? Um diese Fragen geht es bei der Beachvolleyball-WM, die am Freitag beginnt. 96 Teams aus der ganzen Welt treten in Hamburg gegeneinander an. Für Deutschland gehen zehn Teams an den Start, die jeweils aus zwei Spielern oder Spielerinnen bestehen.

Mittendrin: Laura Ludwig, die vor zwei Jahren bei der WM gewonnen hat. In diesem Jahr ist vieles neu für die berühmte Beachvolleyballerin. Ihre frühere Partnerin musste mit dem Sport aufhören. Deshalb tritt Laura Ludwig mit einer neuen Partnerin an: mit Margareta Kozuch.