Mitmachen : Wer krabbelt denn da?

Mach mit beim Insektenzählen für den Umwelschutz.

von dpa

30. Mai 2019, 16:57 Uhr

Berlin | Käfer, Schmetterlinge, Bienen: Um uns herum krabbeln und surren jede Menge Insekten umher. Aber welche eigentlich genau? Und wie viele? Dazu möchten Naturschützer mehr herausfinden.

Wissenschaftler haben beobachtet, dass es an mehreren Orten in Deutschland weniger Insekten gibt als früher. Insekten sind aber wichtig. Sie bestäuben etwa Pflanzen oder sind Futter für andere Tiere. Der Naturschutzbund Deutschland ruft die Menschen in Deutschland deshalb dazu auf, genauer hinzugucken. Heute startet die Aktion „Insektensommer“. Dabei kann jeder mitmachen, auch du.

Patrick Pleul/dpa

An einem Ort soll man eine Stunde lang Insekten beobachten, bestimmen und zählen. Dieser Ort kann im Garten sein, auf dem Balkon, einer Wiese oder im Wald. Aber gibt es nicht unglaublich viele verschiedene Insekten-Arten? Das stimmt! Deshalb geben die Naturschützer acht Arten vor, nach denen man auf jeden Fall schauen sollte.

Du findest sie hier auf der Nabu-Internetseite. Seine Zähl-Ergebnisse kann man im Internet oder über die kostenlosen App „Insektenwelt“ melden. Eine Zähl-Hilfe gibt es ebenfalls auf der Nabu-Seite, wenn du hier klickst, dann kommst du direkt dahin. Die Aktion läuft bis zum 9. Juni. Im August soll dann noch mal gezählt werden, allerdings andere Arten.