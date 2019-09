Raumfahrt : Wenn sich Satelliten zu nahe kommen

Avatar_shz von Ina Reinhart

03. September 2019, 18:20 Uhr

Darmstadt | Etliche Satelliten umkreisen unseren Planeten. Hunderte Kilometer über unseren Köpfen beobachten Wissenschaftler mit ihnen zum Beispiel das Wetter. Oder sie nehmen Bilder von bestimmten Bereichen der Erde auf. Da die Satelliten kreuz und quer um die Erde kreisen, kommen sie sich manchmal zu nahe. Dann muss schon mal einer von ihnen ausweichen. Im Weltraum gibt es dafür keine Regeln wie im Straßenverkehr.

Doch wie machen sie das? So einen Fall gab es am Montag. Zwei Satelliten hätten zusammenstoßen können. Also mussten sich Wissenschaftler aus Europa und den USA absprechen und entscheiden, welcher Satellit in welche Richtung ausweichen muss. Dann zündeten sie die Triebwerke eines Satelliten. Auf diese Weise bewegte sich dieser ein Stück von der Erde weg. Und damit auch von der Umlaufbahn des anderen Satelliten.