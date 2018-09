von Julia Voigt

23. September 2018, 17:51 Uhr

Eine Schildkröte, ein Riesenschwein und ein Gespenst schweben im Wind. Das ist kein verrückter Traum, das ist das Festival der Riesendrachen. Am Sonnabend haben Drachenlenker in der Hauptstadt Berlin viele große bunte Drachen in die Luft steigen lassen. „Wir haben super tollen Wind hier“, freuten sich die Veranstalter. Die meisten Drachen hatten die Teilnehmer selbst genäht.