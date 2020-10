Spieletipp : Wenn Kühe surfen, boxen und ermitteln

Diese Wiederkäuer sind erstaunlich.

Avatar_shz von Frida und Louise

28. Oktober 2020, 18:29 Uhr

Was tun Kühe so? Grasen, Muhen – mehr nicht! Oder? Im Spiel „Böse Kuh“ surfen, boxen, ermitteln und experimentieren Kühe. Das Spiel beinhaltet 60 Kuhkarten und sechs Karten mit je einem Auftrag, zudem 20 Plättchen mit Plus- und Minuspunkten.

Es geht darum, mit Hilfe der Kuhkarten Aufträge zu erfüllen und dafür möglichst viele Pluspunkte zu erhalten. Doch Achtung, es gibt auch Minuspunkte!

Besonders an dem Spiel ist die Gestaltung, denn wenn man die verrückten Kühe auf den Karten betrachtet, kommt man um den Lachflash nicht herum. Also ist Spaß vorprogrammiert!

„Böse Kuh“. Ab 8 Jahren. 9,95 Euro. Verlag: Moses.