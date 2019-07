Reisen : Wenn Hund oder Katze mitfliegen

von dpa

16. Juli 2019, 18:16 Uhr

Frankfurt/Main | Ab in den Urlaub! Viele Leute fliegen in den Sommerferien weg. Manchmal nehmen sie auch ihre Haustiere mit. Allerdings dürfen nur kleine bei Herrchen und Frauchen in den Flugzeug-Sesseln sitzen. Größere Tiere, meist ab 8 Kilogramm, sind in speziellen Boxen in einem anderen Teil des Flugzeugs untergebracht.

Bevor es losgeht, werden die Tiere auf den Flug vorbereitet. Viele von ihnen sind aufgeregt – sie wissen ja nicht, was mit ihnen passiert. Die Mitarbeiter am Flughafen beruhigen die Tiere dann oft.

Am Flughafen in der Stadt Frankfurt im Bundesland Hessen gibt es dafür eine besondere Tierstation. Dort warten zum Beispiel Hunde oder Katzen auf ihren Abflug. Sie dürfen auf ihrer Kuscheldecke rumliegen, bekommen ein Leckerli und werden gestreichelt.