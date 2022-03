Windenergie-Rekord : Wenn der Sturm Strom erzeugt

Wenn es stürmisch ist, drehen sich die Windräder wie wild. Aber wird dann auch besonders viel alternative Energie erzeugt? Wir haben nachgefragt.

Dicke Wolken jagen über den Himmel. Äste biegen sich, Radfahrer kommen nur schwer vorwärts. Denn es weht ein starker Wind. Die Energie von Wind ist an solchen Tagen gut zu erkennen und zu spüren. Das war in den vergangenen Wochen häufiger so, teilweise wurde es sogar sehr stürmisch. Rekord im Februar Auch die Betreiber von Windkraftanlagen haben das g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.