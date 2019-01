Sport : Wenn der Schiri die Blaue Karte zeigt

Handball-Regeln

von dpa

10. Januar 2019, 18:16 Uhr

In diesem Sport geht es manchmal ziemlich ruppig zu. Außerdem geht es ständig hin und her. Gerade wird die Weltmeisterschaft im Handball in Deutschland und Dänemark ausgetragen. Auch der Kieler THW-Spieler Hendrik Pekeler ist dabei. Hier erfährst du, was beim Handball erlaubt ist und was nicht.

Noch sechs Pässe: Eine Mannschaft hat nicht ewig Zeit, auf das gegnerische Tor zu werfen. Dauert es dem Schiedsrichter zu lange, hebt er die Hand und zeigt an: Zeitspiel! Dann darf die Mannschaft noch höchstens sechs Pässe spielen, bevor sie aufs Tor werfen muss.

Auf die Bank: Ein Spieler darf seinem Gegner den Weg versperren. Doch er darf ihn nicht festhalten oder ihm den Ball entreißen. Dann pfeift der Schiedsrichter ab. Er kann einen Spieler dann auch für zwei Minuten auf die Bank schicken.

Blaue Karte: Bei sehr schweren Fouls oder nach drei Zeitstrafen muss ein Spieler vom Platz. Wie beim Fußball sieht er dann die Rote Karte. Außerdem hat der Schiedsrichter eine Blaue Karte dabei – für besonders unsportliches Verhalten. Diese Karte zeigt an, dass es nach dem Spiel zu einer weiteren Strafe kommen kann – zum Beispiel eine Geldstrafe oder eine Sperre für weitere Spiele.