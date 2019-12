Wichtel und Lussekatter : Weihnachtszeit in Schweden

Levke aus Glückstadt arbeitet als Freiwillige mit Menschen mit Behinderungen in Schweden.

von Levke Andresen

18. Dezember 2019, 17:59 Uhr

Es dauert nicht mehr lange und dann ist Weihnachten. Auch in Schweden ist alles mit Weihnachtslichtern geschmückt und im Radio laufen Weihnachtslieder. Eine kurze Zeit lag in und um Stockholm sogar schon Schnee. Auch wenn es nicht nach weißen Weihnachten hier in Südschweden aussieht, kommt trotzdem eine wohlige Weihnachtsstimmung auf.

Am 13. Dezember wurde überall in Schweden das Luciafest gefeiert. Da verkleidet sich ein Mädchen mit einem weißen Gewand, einem roten Band um die Taille und einem Kerzenkranz auf dem Kopf als Lucia, dem oft weitere Mädchen (tärnor) folgen, die Kerzen in der Hand halten, sowie häufig auch Sternenknaben (stjärngossar), Pfefferkuchenmännchen (pepparkaksgubbar) und Wichtel (tomtar).

SMSka

Häufig wird dieses Fest in Schulen, Kindergärten und Altenheimen gefeiert. Dort wird meist ein Luciazug (luciatåg) veranstaltet, der von der verkleideten heiligen Lucia angeführt wird und die restlichen Verkleideten folgen ihr. Dabei singen sie typische Lucialieder, die in Schweden fast jeder so gut kennt, wie die Weihnachtslieder.

Dieses Fest bringt Licht in die sehr dunkle Jahreszeit und wird hier anstelle von Nikolaus gefeiert. Die unartigen Kinder bekommen aber keine Rute. An den Teufel erinnern nämlich schon die „Lussekatter“, ein Hefegebäck mit Safran, die früher auch „Dövelskatter“ – Katzen des Teufels – genannt wurden. An Heiligabend selbst gibt es auch kleine Unterschiede, wie zum Beispiel bei dem Essen. In vielen schwedischen Haushalten gibt es das typische „Julbord“, das ist ein großes Buffet. Dieses beinhaltet Weihnachtsschinken (julskinka), Fleischbällchen (köttbullar), Janssons Versuchung – ein besonders gewürzter Kartoffelgratin mit Sardellen –, eine besondere Wurst (prinskorv) und einiges mehr. Dazu wird „Julmust“, ein sehr süßes Getränk, dass es nur zur Weihnachtszeit gibt, getrunken.

Eine andere in Schweden weit verbreitete Tradition ist, dass in vielen Familien an Weihnachten „Kalle Anka“ (Donald Duck) geschaut wird. Ob das nur nebenbei bei den Vorbereitungen für das Essen oder mit voller Aufmerksamkeit geschaut wird, ist verschieden.

SMSka

Auch in Schweden ist vieles von Familie zu Familie unterschiedlich. Zum Beispiel gehen einige in die Kirche und andere bleiben zu Hause. Die Geschenke (julklapper) werden von dem Weihnachtswichtel „Tomte“ gebracht oder liegen schon unter dem Weihnachtsbaum, bis sie vor oder nach dem Essen ausgepackt werden.

Es ist sehr interessant, neue Traditionen und Bräuche aufzuschnappen. Auch wenn ich sicher bisher nicht einmal alle schwedischen Bräuche kennengelernt habe und das Weihnachtsfest selbst gar nicht in Schweden, sondern zu Hause in Deutschland bei meiner Familie verbringen werde.