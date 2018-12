Kina-Reporter-Adventkalender : Weihnachts-Badekugeln

Ein sauberer Basteltipp

von shz.de

21. Dezember 2018, 01:18 Uhr

Du brauchst:

50 g Speisestärke

50 g Zitronensäure (Pulverform)

100 g Natron

30 g Kokosöl

1-2 Teelöffel Vanilleöl

Lebensmittelfarben ( Rot, Grün)

Plastikkugel zum Öffnen

Silikonförmchen

Vielleicht noch Glitzerpulver

Die Kina-Reporter haben einen besonderen Adventskalender vorbereitet: Jeden Tag haben sie Tipps, Rezepte oder Geschichten für die Kina-Leser.

So geht’s:

1. Zuerst werden Speisestärke, Zitronensäure und Natron in eine Schüssel gegeben und vermengt. Dann teilst du diese Grundmasse in zwei Schüsseln auf und färbst einen Teil der Masse Apfelrot und den anderen Tannengrün.

2. Erhitze das Kokosöl, bis es flüssig ist. Am besten geht das in der Mikrowelle, aber auch, indem du das Öl in einem Wasserbad erhitzt.

3. Zu dem Kokosöl wird das Vanilleöl hinzugefügt. Du kannst auch andere flüssige Duftstoffe zugeben, zum Beispiel Zimtaroma. Hier kannst du je nach Stärke des Geruchs dosieren.

4. Teile die Flüssigkeit auf die beiden Schüsseln mit der Grundmasse auf. Wer gerne etwas Glitzer in seiner Badekugel haben möchte, kann dieses jetzt in beiden Schüsseln hinzufügen. Achte darauf, dass das Glitzer hautverträglich ist.

5. Die Masse sollte nun eine sandähnliche Konsistenz haben. Ist sie zu trocken, einfach etwas Öl hinzugeben.

6. Nun kommt die Plastikkugel ins Spiel. Man befüllt zuerst eine Hälfte der Kugel abwechselnd mit der roten und der grünen Masse, sodass ein schönes Muster entsteht. Bei der anderen Seite der Kugel genauso. Setze die beiden Hälften zusammen und warte 5 bis 10 Minuten.

8. Anschließend holst du die Kugel heraus und lässt sie über Nacht trocknen.

Fertig ist die Kugel – und der Badespaß kann beginnen!