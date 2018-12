Kina-Reporter-Adventskalender : Weihnachtliche Wimpelketten

Stoffreste-Verwertung: Kina-Reporterin Kaja näht den Festschmuck.

von Kaja Block

19. Dezember 2018, 01:02 Uhr

Ich finde, Wimpelketten nähen ist ein schöner Basteltipp, denn man kann sie nicht nur weihnachtlich gestalten, sondern auch mit neutralen Stoffen das ganze Jahr über nähen und aufhängen. Wenn du mit der Nähmaschine umgehen kannst, sind sie ganz leicht zu nähen. Falls du keine Erfahrung hast, lass dir helfen.

Du brauchst:

Nähmaschine, verschiedene Baumwoll-Stoffe (das können auch Reste sein), Schrägband in deiner Wunschlänge – bei mir ist es 2,60 Meter lang–, Garn in der Farbe des Schrägbandes, ein altes Stück Pappe, Schere

So geht’s:

1. Schneide aus der Pappe ein Dreieck als Wimpelvorlage. Dabei entscheidest du selbst, wie groß die Wimpel werden sollen. Meine haben immer das Maß: Breite 15 cm und im Lot 20 cm.

2. Wenn du mit deiner Pappvorlage zufrieden bist, schneide für jeden Wimpel zwei Dreiecke aus dem gleichen Stoff aus. Achte dabei auf das Muster, nicht dass dein Motiv später auf dem Kopf hängt. Wenn du zehn Wimpel haben möchtest, brauchst du also 20 Stoffdreiecke.

3. Als nächstes brauchst du die Nähmaschine. Jetzt legst du zwei gleiche Dreiecke so aufeinander, dass die schönen Seiten nach innen zeigen. Damit nichts verrutscht, kannst du sie mit Stecknadeln fixieren. Nun können die beiden langen Seiten mit einer Naht zusammen genäht werden. Die kurze Seite bleibt offen. Auf diese Art werden alle Dreiecke zu Wimpeln genäht.

4. Damit nach dem Umdrehen die Spitze nicht so dick wird, kannst du den überstehenden Stoff an der Spitze vorsichtig abschneiden – aber ohne die Naht zu durchzuschneiden!

5. Nachdem du alle Wimpel genäht hast, werden diese umgedreht, sodass die schöne Seite jetzt nach außen schaut.

6. Als nächstes werden alle Wimpel einmal kurz gebügelt. Bei einigen wirst du feststellen, dass die Stoffe an der offenen Kante nicht direkt aufeinander liegen. Da aber nur eine gerade Kante in das Schrägband eingefasst werden kann, musst du nun die Kante einmal geradeschneiden. Führe diesen Schritt bei allen Wimpeln durch.

7. Nun wird das Schrägband erst an einem Ende 50 Zentimeter lang zusammengenäht.

Dann legst du einen Wimpel in die offene Schrägbandseite und nähst ihn fest.

So werden alle Wimpel direkt nacheinander eingenäht. Nach dem letzten Wimpel, wird das Schrägband noch etwa 50 Zentimeter weiter zusammengenäht. So entsteht an beiden Enden eine Schnur zum Befestigen.