Kina-Weihnachts-Wettbewerb : Weihnachten: Jetzt bist du gefragt!

Mitmachen und gewinnen

von Ina Reinhart

01. Dezember 2018, 01:10 Uhr

Hier findest du den Gewinnspiel-Coupon zum Ausdrucken. Kina-Weihnachts-Gewinnspiel Sende ihn an die Kina-Redaktion, Fördestraße 20, 24944 Flensburg.

Alle freuen sich auf die Weihnachtszeit – Piet, Paula, die Kina-Reporter und bestimmt auch du! Aber was ist eigentlich das Schönste in dieser Zeit? Das wollen wir im Kina-Weihnachts-Wettbewerb von unseren Lesern wissen.

Gemeinsame Zeit

In der Weihnachtszeit gibt es viel Trubel, aber auch viele besinnliche, ruhige Momente. Das Fest bringt die Menschen zusammen – Familien, Freunde, doch auch Fremde, die bei den vielen Adventsfeiern, auf Weihnachtsmärkten oder in Konzerten zusammenkommen.

Christenfest

Das religiöse Fest, das die Geburt von Jesus Christus feiert, hat sich verbreitet wie kein anderer Feiertag. Es wird in aller Welt gefeiert – nicht nur von Menschen, die an Christus glauben.

Und sogar manche Tiere dürfen mitfeiern. Im Tierpark Neumünster zum Beispiel gibt es an allen Adventssonntagen besondere Veranstaltungen.

Manchen Menschen ist der Rummel ums Weihnachtsfest mittlerweile zu groß geworden – zum Beispiel weil sie denken, dass es nur noch ums Geschäftemachen geht.

Kina-Wettbewerb

Doch bestimmt gibt es viele gute Gründe, warum Weihnachten so groß ist. Mach mit beim Kina-Weihnachts-Wettbewerb und erzähl uns, was du am Schönsten findest an diesem Fest! Schreib es auf, mal es auf, füll den Coupon aus und schick es an die Kina-Redaktion.

Kina-Reporterin Cheyenne hat es schonmal ausprobiert:

Das Schönste an der Weihnachtszeit ist für mich der Weihnachtsmarkt. Die vielen kleinen geschmückten Hütten mit Leckereien, die es meist nur im Dezember gibt, geben mir das richtige Weihnachtsgefühl. Und dann ist dort auch noch diese besondere friedliche Stimmung, mit Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ohne Mutzen und Punsch wäre Weihnachten einfach nicht dasselbe! - von Cheyenne (14)