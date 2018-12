Kina-REporter–Adventskalender : Weihnachten in den USA: Alles nur Kitsch?

Sieht es zu Weihnachten in den USA auch wirklich so aus wie in den Filmen? Oder ist das alles nur Klischee? Kina-Reporterin Hannah und ihre Familie haben Freunde in den USA und dort auch schon in der Weihnachtszeit mitgefeiert.

von Ina Reinhart

24. Dezember 2018, 00:10 Uhr





John und Sue Charlton aus dem fast immer sonnigen Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit seinem sehr trockenen, wüstenähnlichen Klima berichten: „Wir haben keinen Winter. Deshalb erschaffen wir ihn, indem wir Lichterketten an die Palmen hängen und unechten Schnee benutzen.“

Bescherung erst am 25.12.

Im Gegensatz zu den Kindern in Deutschland müssen die Kinder in den USA noch eine Nacht länger auf den Weihnachtsmann, der bei ihnen „Santa Claus“ heißt, warten. Am heiligen Abend hängt man bloß die Strümpfe an den Kamin, die Santa Claus mit Geschenken füllen soll. Es werden selbstgebackene Kekse und frische Milch an den Kamin gestellt, damit er sich erholen kann. Manche Kinder stellen zudem Süßigkeiten für die Rentiere dazu.

Die Bescherung findet erst am 25. Dezember statt. Die Kinder stehen meist schon sehr früh auf, um die Geschenke auszupacken – die kleinen in den Socken und die großen unter dem Weihnachtsbaum. Dieser ist bei den meisten Familien sehr bunt und prachtvoll geschmückt.

Essen zum Fest

Für die meisten Amerikaner ist ein Weihnachtsfest ohne Truthahn kein richtiges Weihnachtsfest. Der Truthahn , mit selbstgemachter Füllung nach Familienrezept, ist ein Muss für den größten Teil der Bevölkerung in den USA. Die ganze Familie kommt zusammen und gemeinsam findet dann das Weihnachtsessen statt.

Weihnachten als Show

In Amerika ist Weihnachten längst zu einer eigenen Jahreszeit geworden, welche sich viele Geschäfte nicht entgehen lassen. Rund um die Weihnachtszeit füllen sich dort die Kassen. Denn im Gegensatz zu traditionellen Weihnachtsmärkten wie in Deutschland, gehen die Amerikaner in große Einkaufszentren, die auch „Malls“ genannt werden. Diese werden häufig bunt geschmückt. Es gibt dort eigene Etagen, die Freizeitparks ähneln. Hauptattraktion: Ein riesiger Weihnachtsbaum mit bunten und glitzernden Kugeln, Lichterketten und vielem mehr. Davor sitzt häufig der Weihnachtsmann mit seinen Gehilfen und die Kinder können ihre Wünsche loswerden, indem sie auf Santas Schoß klettern – so wie es aus vielen Weihnachtsfilmen bekannt ist.

Aber auch an diejenigen, denen es nicht so gut geht, wird gedacht. „Hier bei uns werden in der Weihnachtszeit vermehrt Nahrungsmittel, Spielzeug und Geld für hilfsbedürftige Menschen gesammelt“, sagen John und Sue Charlton.

Lichter, Lichter, Lichter!

In Deutschland sieht man mal das ein oder andere Haus mit einer Lichterkette, und sofort kommt Weihnachtsstimmung auf. Das läuft bei den Amerikanern etwas anders. Dort werden die kompletten Häuser mit Lichterketten in allen erdenklichen Farben zugehängt. Es gibt meterhohe Leuchtfiguren im Vorgarten, manche haben Holzfiguren und viele verwandeln ihr Haus in ein riesiges Lichtermeer. Einige programmieren eine Lichtershow mit Musik und die ganze Nachbarschaft kommt zusammen. Es gibt sogar einen Wettkampf namens „The Great Christmas Light Fight“. Dabei reisen Juroren in den USA herum, um am Ende das Haus mit der besten Beleuchtung auszusuchen. Ein Teilnehmer hatte in seiner Beleuchtung mehr als 500 000 Lichter eingebaut.