Fernsehen : Weihnachten im Herbst

Für „Wissen macht Ah!“ überlegt sich Ralph Caspers schon Monate im Voraus, was Kinder einmal wissen wollen.

06. Oktober 2019, 20:48 Uhr

Köln | Das ist seltsam: Draußen ist es an diesem Tag so warm, dass man noch im T-Shirt rumlaufen kann. Doch drinnen sitzen Ralph Caspers und Clarissa Corrêa da Silva in Pullis. Hinter ihnen steht ein geschmückter Tannenbaum und sie halten Weihnachtsgeschenke im Arm. Die beiden Moderatoren der Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“ schmunzeln darüber.

Die Erklärung für die weihnachtliche Deko ist: Im Dezember soll es auf der Internetseite von „Wissen macht Ah!“ einen Adventskalender geben, mit einem Video für jeden Tag. Das Material muss schon Monate vorher gedreht werden, damit der Kalender pünktlich fertig wird.

Auf dem Tisch vor Ralph und Clarissa stehen sogar schon Lebkuchen. Der Duft steigt Ralph in die Nase. Aber er greift nicht zu. „Ich habe gerade eine Wette laufen, dass ich keine Süßigkeiten esse“, erzählt er. „Wer als erster einknickt, hat verloren. Ich bin jetzt bei drei Wochen. Für jemanden, der sich hauptsächlich davon ernährt, ist das schon was.“

Henning Kaiser/dpa

Ralph denkt sich die Sendungen für „Wissen macht Ah!“ selbst aus. „Mir fällt immer etwas ein“, sagt er. Hat er ein Thema, muss er aber erst einmal Informationen sammeln. „Es ist so, dass ich eigentlich von nichts Ahnung habe“, sagt er. Deshalb ruft er erst einmal Experten an, die sich genau damit auskennen. Von ihnen lässt er sich alles so lange erklären, bis er es auch kapiert hat.

In der Sendung wirkt er megaschlau. Dabei sei er eigentlich ziemlich faul, sagt er. Und in der Schule war er auch nur so mittel. Aber er habe immer ein gutes Gefühl dafür gehabt, wie viel Zeit er wirklich lernen musste, um noch eine halbwegs gute Arbeit zu schreiben.

Clarissa moderiert die Sendung zusammen mit Ralph. Wenn sie Kinder auf der Straße trifft, wird sie von ihnen oft gefragt: „Wo ist Ralph?“ Dann erklärt sie, dass sie nicht immer mit ihm zusammen ist. Zum Beispiel wohnt er in der Stadt Köln im Westen von Deutschland und sie in der Stadt Erfurt im Osten.

Dann geht es los mit dem Dreh der Sendung. Die beiden zeigen auf Bildern die höchsten Gebäude der Welt. Ralph verspricht sich während der Aufnahme. Deshalb muss alles noch mal gefilmt werden. Das macht aber gar nichts. Alle am Set haben gute Laune. Und Fehler macht jeder. Sogar die Superschlauen von „Wissen macht Ah!“