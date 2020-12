Kinotipp : Was uns glückselig macht

Der Film „Soul“ startet am ersten Weihnachtstag bei Disney+.

18. Dezember 2020, 19:44 Uhr

Joe arbeitet als Aushilfslehrer, möchte aber viel lieber ein Jazzpianist sein. Denn wenn er spielt, dann fühlt er sich glücklich und wie in seiner eigenen Welt. Als er das Angebot bekommt, die berühmte Saxophonistin Dorothea Williams am Klavier zu begleiten, wird sein Traum endlich wahr!

Nur leider ist Joes Freude darüber so groß, dass er einen geöffneten Gullydeckel übersieht – und tödlich stürzt. Daraufhin wandert seine Seele automatisch schnurstracks aufs Jenseits zu. Doch das muss Joe verhindern und irgendwie zurück in seinen Körper gelangen. Auf seiner Flucht landet er im „Vorseits“, dem Trainingslager für den Einsatz frischer Seelen auf der Erde. Natürlich stellt sich sehr schnell heraus, dass er dort überhaupt nicht hingehört.

Sollte es Joe jedoch gelingen, Seele 22 endlich für ihren Einsatz vorzubereiten, dann wäre eine Ausnahme möglich und auch er könnte zurück in sein Leben! Nur leider haben sich schon viele berühmte Persönlichkeiten vergeblich mit dieser besserwisserischen Seele abgemüht, die so gar nicht auf die Erde möchte! Aus Versehen gelangen 22 und Joes Seele zurück auf die Erde – nur steckt nun 22 im Körper von Joe und Joe in dem von seinem Kater Mr. Mittens.

Wird es Joe gelingen, rechtzeitig zu seinem Auftritt wieder in seinen eigenen Körper zu gelangen? Das erfährst du ab dem ersten Weihnachtstag bei disney+ in dem Animationsfilm „Soul“. Wenn du dich auch schon gefragt hast, wieso du so bist, wie du bist, dann geht es dir wie 22. Finde es heraus und werde glücklich!