Buchtipp : Was Ponykinder alles lernen

19. Juni 2020, 19:02 Uhr

Auch Ponys gehen in die Schule. Zumindest die jungen Connemara-Ponys Flex und Torpedo vom Winterhof. Dort lebt Monka mit ihrer Familie und ihrem Pony Dr. Paul. Dr. Paul ist sehr klug und frisst außer Gras am liebsten Bananen. Wie seine Freundin ist er zehn Jahre alt, die beiden haben sogar am gleichen Tag Geburtstag.

Als Monkas Mutter sich den Arm bricht, soll ihre Tochter vorübergehend die Leitung der Ponyschule übernehmen. Auf dem Stundenplan stehen: Ballsport, Parcours laufen, Verstecken spielen und Mathe mit Eimern. Dazu kommt Schwimmen im Badeweiher. Ob Monka das gemeinsam mit ihrem Hilfslehrer Dr. Paul schafft? „Ein Heuhaufen voller Geheimnisse“ ist die erste Folge der neuen Reihe „Die Schule der kleinen Ponys“. Gelesen wird sie von Cathlen Gawlich, einer der beliebtesten Hörbuchsprecherinnen.

Wenn du Ponys magst, wird dich die Sommergeschichte, in der außerdem eine geheimnisvolle Reiterin auftaucht, in ihren Bann ziehen.

Beim Zuhören erfährst du auch einiges über Ponys. Sie haben die unterschiedlichsten Eigenschaften. Die Tieren können frech sein, intelligent oder Witzbolde. Ponys sollten übrigens genauso aufgezogen werden wie Mädchen und Jungen: Mit viel Liebe, Freiheit, tollen Lehrern – und natürlich jeder Menge Spaß.

Anne Wolff, „Ein Heuhaufen voller Geheimnisse.“ Folge 1 der Reihe „Die Schule der kleinen Ponys“. Ab 8 Jahren. 2 CDs mit 133 Minuten Laufzeit. 10 Euro. Verlag: Lübbe Audio.