Praktikums-Tagebuch : Was macht eigentlich ein geschäftsführender Redakteur?

In vielen Online-Konferenzen entdecken die Kina-Praktikantinnen, wie die Nachrichtenwelt funktioniert.

von Janne Köster

17. Februar 2021, 18:41 Uhr

Schon am dritten Tag ist man vor Videokonferenzen nicht mehr aufgeregt.

Abenteuer Praktikum 2: Lego-Messe und Piet und Paulas Heimat

Der Morgen beginnt mit zwei Google Meetings: die erste mit Ina, wo wir unsere Termine für den Tag besprechen, und danach mit der Content Unit SH. Anschließend haben wir zum Thema Schulöffnungen recherchiert und unsere Fragen an eine Pressesprecherin des Bildungsministeriums geschickt.

Ina Reinhart

Am Nachmittag haben wir dann noch mit Gerrit Mathiesen, dem geschäftsführenden Redakteur gesprochen. Er kümmert sich in der Redaktion um den Ablauf und das Personal. Er erzählte uns, welche Arbeitsschritte ablaufen, und dass er sich für die Zukunft unter anderem mehr Frauen in Führungspositionen wünscht.