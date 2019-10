Fridays for Future : Was machst du fürs Klima?

Alle reden über den Klimawandel. Die Kina-Reporter wollten mehr wissen – und haben recherchiert. Heute startet mit diesem Interview ihre fünftägige Klima-Serie.

20. Oktober 2019, 18:57 Uhr

Kiel | Lina Kaltenberg (20) organisiert seit Mitte März Fridays-for-Future-Demos. Sie beginnt bald ihr Studium an der Muthesius-Kunsthochschule Kiel. Wir haben sie in Kiel interviewt.

Wann hast du dich entschieden, bei Fridays for Future mitzumachen?

Nach dem 15. März war ich bei den Workshops von Fridays for Future in der „Alten Mu“ (Kreativzentrum in Kiel). Dann habe ich Mirja und Ronja getroffen. Die haben gesagt: Komm doch mal zur Planung. Die haben das Ganze nebenbei gemacht und mich langsam zur Unterstützung reingeholt. Ich bin geblieben und habe mitgemacht. Das war eine gute Entscheidung, das macht viel Spaß.

Wie schaffst du es zeitlich mit der Uni und Fridays for Future?

Bis jetzt war das noch überhaupt gar kein Problem, weil ich das letzte halbe Jahr keine Schule hatte und „Vollzeit-Aktivismus“ betreiben konnte. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das machen kann, weil ich bis abends um acht Uhr Schule haben werde.

Was machst du privat für das Klima?

Natürlich kann jeder weniger Auto fahren, in der Stadt braucht man nur Bus und Fahrrad. Woran die meisten Menschen nicht denken: Wie wichtig vegane Ernährung ist, wenn man was zum Klimaschutz beitragen möchte. Weil Fleisch ein unglaublicher CO2-Produzent ist. Da kann jeder noch was tun: Weniger Fleisch essen, weniger Milch und Käse konsumieren.

Findest du, dass öffentliche Verkehrsmittel für alle umsonst sein sollten?

Ich fände es richtig cool, wenn es so wäre. Ich finde, wir sollten daran arbeiten. Dann würden auch mehr Leute Bus und Bahn fahren.

Wer sind die Kina-Reporter?

Die Kina-Reporter sind Kinder und Jugendliche, die mit der Kina-Redaktion zusammen für die Zeitung arbeiten. Oft haben sie eigene Ideen, worüber sie schreiben wollen, manchmal fragt die Redaktion, wer mitmacht.

Damit sie wissen, wie sie einen journalistischen Text schreiben, Interviews vorbereiten und Pressefotos machen, gibt es jedes Jahr in den Herbstferien ein fünftägiges Seminar in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Jeder, der zwischen 10 und 15 Jahre alt ist, kann sich anmelden – doch die Plätze sind auf 30 begrenzt. Im kommenden Jahr wird es vom 12. bis 16. Oktober stattfinden. Die Anmeldung wird in den nächsten Wochen freigeschaltet und läuft über www.scheersberg.de.

Fährst du ein Elektroauto – oder fährst du überhaupt Auto?

Ich nicht, aber meine Eltern. Damit fahre ich ab und zu, aber dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen.

Wer sind deine Vorbilder im Klimaschutz?

Es gibt natürlich diese großen Vorbilder wie Greta Thunberg, ich finde sie ziemlich cool. Ich finde auch, dass sie sehr viel unnötigen Hass abkriegt, weil sie sich sehr viel Mühe gibt und wirklich viel Energie investiert. Ich habe auch Freunde, die sehr engagiert sind, und die auch Vorbilder für mich sind.

Was hältst du vom Klimapaket?

Das Klimapaket ist absolut unzureichend. Besonders schlimm ist das Greenwashing der CDU. Das heißt, dass sie sich den Klimaschutz groß auf die Fahne schreiben, obwohl sie gar nicht dafür stehen und die Ziele von Fridays for Future nicht mal annähernd anschneiden. Das finde ich sehr schädlich, weil viele Menschen jetzt denken, dass die Koalition viel für Klimaschutz tut, obwohl es in Wirklichkeit sehr wenig ist. Die Wissenschaft bestätigt, dass dieses Klimapaket unzureichend und kein Schritt in die richtige Richtung ist.