Mitmachen : Was baut ihr aus Schnee?

Macht mit: Piet und Paula wollen eure Schneemänner, -frauen oder -skulpturen sehen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

03. Februar 2021, 19:13 Uhr

Flensburg | Juhu, es schneit! Piet und Paula lieben Schnee. Und gestern war es bei ihnen endlich soweit: Vor ihrer Haustür in Flensburg rieselten von morgens bis abends die weißen Kristalle vom Himmel. Und sie blieben sogar liegen! Eins, zwei, drei und immer mehr Zentimeter dick wurde die Schneedecke.

Das hieß natürlich: Wir müssen raus! Zuerst sind sie mit dem Schlitten durch den Wald zum Strand gelaufen. Dort spülte Nordost-Wind kleine Eisschollen an den Spülsaum, ein wogender Eisteppich schwappte ihnen um die Füße.

Danach mussten sie sich erstmal aufwärmen. Zum Glück haben sie ihre Tassen immer dabei. Sie hängen an Karabinerhaken an ihrer Tasche, in der sich eine Thermoskanne heißer Tee versteckt.

Als ihre Flossen und Flügel wieder warm waren, bauten Piet und Paula noch einen Schneemann. Sie setzten ihm einen Zeitungshut auf. Doch der flog immer weg.

Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, was man einem Schneemann aufsetzen kann? Oder baut ihr vielleicht etwas ganz anderes aus Schnee? Wenn es bei euch auch verschneit ist, dann schickt ein Bild von euren Schneeskulpturen per E-Mail an kina@shz.de. Oder ihr malt einen Schneemann und mailt ihn an Piet und Paula. Schreibt auch eine Telefonnummer eurer Eltern dazu. Die zehn schönsten Schneemänner bekommen eine Piet-und-Paula-Karabinertasse.