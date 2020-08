Leute : Warum Katy traurig war

In ihrer Musik zeigt sie ihre Gefühle. Morgen erscheint ein neues Album von Katy Perry.

Dagmar Leischow

26. August 2020, 07:40 Uhr

Los Angeles | Nicht umsonst heißt Katy Perrys neues Album „Smile“, auf deutsch: Lächeln. Es soll sie daran erinnern, dass sie eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens hinter sich gelassen hat. Damals war die Musikerin immer sehr traurig und konnte nicht mehr lächeln, geschweige denn lachen.

Besonders unglücklich machte sie, dass ihre Beziehung mit dem Schauspieler Orlando Bloom zerbrochen war. Jetzt sind die beiden aber wieder ein Paar, die Geburt ihrer Tochter steht unmittelbar bevor. Für ihr Baby hat die Hochschwangere ein kunterbuntes Kinderzimmer eingerichtet, das sie bei Instagram inklusive ein paar Stramplern und Kleidchen ihren Fans präsentierte.

Die Tränen der 35-Jährigen sind nun definitiv versiegt – das hört man auch ihren Songs an. „Smile“ kommt als eingängiges, lebensbejahendes Gute-Laune-Lied mit HipHop-Einflüssen daher. „Daisies“ ist ein opulenter Midtempo-Titel, der unter Beweis stellt, was für eine tolle Sängerin die Amerikanerin ist. Dieses Lied versteht sie als ein Plädoyer dafür, sich niemals von anderen verbiegen zu lassen. Dementsprechend strebt Katy Perry nicht mehr nach einem Nummer-eins-Hit, sondern will sich künstlerisch verwirklichen. Zum Beispiel mit dem Elektro-Pop-Song „Never really over“.

Liza Voloshin

Für das sphärische „Harleys in Hawaii“ lieferte dagegen Orlando Bloom die Inspiration. Er nahm seine Verlobte mit zu den „American Idol“-Dreharbeiten und machte mit ihr eine Motorradtour auf Hawaii. Das begeisterte Katy Perry so sehr, dass sie beschloss, diesen Moment in einem Lied festzuhalten. Im Video tritt sie natürlich als lässige Bikerin auf einem Motorrad auf.

Die Clips zu ihren Stücken zu drehen, das scheint Katy Perry richtig viel Spaß zu machen. Dabei taucht sie meistens in eine grelle Welt ein, die so ganz anders als ihre eigene Kindheit ist. In ihrer Jugend drehte sich bei der Pastorentochter alles um Jesus, bei ihr daheim ging es nicht gerade herzlich-fröhlich zu. Man zeigte keine Gefühle. Kein Wunder also, dass sie heute ihre Songs nutzt, um ihr Innerstes nach außen zu kehren. Und ihre Videos so gern farbenfroh inszeniert.