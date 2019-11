Tiere im Wattenmeer : Warum ist dem Seehund im Winter nicht kalt?

Tiere haben keinen wärmenden Ofen. Was tun die Bewohner des Wattenmeers, wenn es kälter wird?

26. November 2019, 17:05 Uhr

Tönning | Die Tage werden kürzer, und der Winteranfang steht vor der Tür. Doch die Wildtiere im Wattenmeer brauchen keinen Schal und keine Mütze. „Für Seehunde und Kegelrobben spielt die Jahreszeit keine so entscheidende Rolle, denn die Temperatur-Unterschiede des Nordseewassers sind längst nicht so groß wie die der Luft“, erklärte der Sprecher der Nationalparkverwaltung, Hendrik Brunckhorst. Mit Ausnahme von extremen Eiswintern beträgt der Unterschied im Durchschnitt rund zehn Grad. Damit die Robbe sich auch bei Eiseskälte wohlfühlt, ist ihr Körper mit einer Speckschicht isoliert – dem so genannten Blubber. Der ist mehrere Zentimeter dick.

Die Flossen aber müssen beweglich sein, dort wäre Speck hinderlich. Damit die kostbare Körperwärme nicht über die Flossen ans Wasser abgegeben wird, haben die Seehunde ein besonderes Schutzsytem: Die Arterien, die das Blut aus dem Körper in die Flossen leiten, sind von einem Netz von Venen umringt. Diese wärmen das abgekühlte Blut auf dem Rückweg in die Körpermitte auf.

Auch die Ente hat für ihre nackten Beine im Winter ein Wärmetausch-System, das das Blut, das innen fließt, wieder aufwärmt. Aber sie nutzt auch die Kälte an ihren Füßen: Wenn diese kalt sind, ist das ein Vorteil, wenn sie auf zugefrorenen Gewässern watschelt. Denn unter warmen Füße würde das Eis schmelzen. Bleibt sie stehen, würde der dünne Wasserfilm unter den Sohlen in kürzester Zeit wieder gefrieren, und die Ente wäre festgefroren. Sie könnte sich nicht mehr von der Stelle bewegen.

Obenrum helfen der Ente gegen Kälte ihre dichten Daunen. Wenn sie sich aufplustert, vergrößert sich die Luftschicht zwischen den Federn. Diese Luft wird vom Körper erwärmt und funktioniert wie eine Daunenjacke beim Menschen. Außerdem ist ihr Gefieder wind- und wasserdicht. Dafür „imprägniert“ die Ente mit einem öligen Sekret aus der Bürzeldrüse regelmäßig ihre Federn. So bleibt der Körper auch im Winter warm.

Doch bei Fischen, Schnecken oder Muscheln passt sich die Körpertemperatur an die Umgebungstemperatur an. Wer mobil ist wie die Scholle oder die Nordseegarnele (Nordseekrabbe), flüchtet vor der Kälte in tiefere und damit frostfreie Bereiche der Nordsee. Der Wattwurm buddelt sich als Schutz vor Frost in tiefere Bodenschichten.

Und dann gibt es Überlebenskünstler wie die Herzmuschel. Sie schützt sich vor dem Erfrieren mit einem körpereigenen Frostschutzmittel, einer Mischung aus Salz und Eiweiß, die den Gefrierpunkt der Zellen absenkt. „Die Hauptstrategie ist wohl die, gar nicht da zu sein“, sagt Biologe Brunckhorst.

Zum Beispiel wie viele Vögel: „Sie ziehen gen Süden, je nach Art und entsprechend den Witterungsverhältnissen entlang der Nordseeküste oder, wie unter anderem Sichelstrandläufer oder Knutt – bis weit hinunter nach Afrika. Andere, wie Pfeifenten und Nonnengänse, können einige frostige Tage im Wattenmeer durchhalten, bevor sie sich in wärmere Gefilde zurückziehen.

Doch in Schleswig-Holsteins Nationalpark gibt es auch im Winter Vogelleben: Arktische Arten wie die Schneeammer kommen aus dem hohen Norden herunter. Für die ist das raue Norddeutschland „der Süden“.