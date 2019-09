Tiere : Warum Eichhörnchen den Vögeln zuhören

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 18:15 Uhr

Berlin | Viele Tiere haben natürliche Feinde. Das ist ganz normal in der Natur. Eichhörnchen werden zum Beispiel von Raubvögeln oder Füchsen gejagt. Deshalb müssen sie ganz besonders aufpassen und sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen. Dazu verwendet zumindest das graue Eichhörnchen einen Trick: Zwitschert ein Vogel einen Warnruf, hört auch das Eichhörnchen zu und weiß, dass es aufpassen muss. Das ist aber nicht alles: Wenn ein Raubtier in der Nähe war und die Vögel danach wieder normal zwitschern, dann weiß das Eichhörnchen auch, dass die Gefahr vorüber ist.