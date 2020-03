In der Natur unterwegs : Waldkinder bauen ein Tipi

Für Jenneke, Hanna, Leenke und Joell ist der Wald zu jeder Jahreszeit ein abenteuerlicher Spielplatz.

04. März 2020, 18:12 Uhr

Tarp | Im Wald gibt es immer etwas zu entdecken. Egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, die Kinder vom Waldkindergarten Tarp sind jeden Tag draußen.

Am Donnerstag haben sie Piet und Paula mitgenommen und ihnen den Wald gezeigt. Denn die Vorschulkinder der Waldkita machen gerade Zikita, das ist Zeitung in der Kita. Morgens lesen sie in ihrem Bauwagen erst noch die Zeitung. Dann ziehen sie los, in Regenhosen und warmen Jacken, mit der Mütze auf dem Kopf und dem Rucksack auf dem Rücken.

Leenke, Joell, Jenneke und Hanna gingen mit Piet und Paula zum Wurzelplatz. Das ist eine Lichtung im Wald, auf der viele riesige Wurzeln von gefällten Bäumen liegen. Darauf kann man prima klettern.

Aus einer Wurzel machten die Kinder aber die Rückwand eines Wald-Tipis. Wie das geht, erklärt ihr Erzieher Lennard Himstedt, damit ihr es auch einmal ausprobieren könnt:

Jenneke und Hanna nahmen Piet und Paula mit ins Tipi.

Doch sie wollten gar nicht lange darin herumsitzen. Die Sonne schien so schön – und direkt hinter dem Wurzelplatz fließt ein Bach.

Dort bauen sie mit Ästen lockere Dämme, durch die das Wasser weiter hindurchfließen kann, aber über die sie auf die andere Seite laufen können. Das ist wichtig in dem Wald, durch den so viele Bäche verlaufen. Denn so können die Kinder ungehindert den Wald erkunden. Und da gibt es immer etwas zu entdecken. Man sieht Vögel, Eichhörnchen und Rehe. Piet und Paula waren jedenfalls erstaunt, wie viel Spaß man auch in der kalten Jahreszeit im Wald haben kann.