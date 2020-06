Giraffen : Wach bleiben und fressen

Avatar_shz von dpa

22. Juni 2020, 18:07 Uhr

Berlin | Ich will noch nichts ins Bett! Wenn du nicht gerne schläfst, geht es dir ähnlich wie einer Giraffe. Die großen Tiere schlafen nur wenig. Das hat gute Gründe. „Das liegt auch an ihrer enormen Größe und an ihrer energiearmen Nahrung aus Blättern“, sagt der Experte Florian Sicks. Die Blätter liefern nur wenige Nährstoffe. Deswegen brauchen die Giraffen viele davon. Doch viele Blätter zu fressen dauert. So heißt es: Fressen statt schlafen.

Außerdem kann das Schlafen für Giraffen gefährlich sein. Liegende Giraffen brauchen eine Weile, um aufzustehen. Deswegen dösen Giraffen meist im Stehen. So können sie flüchten, wenn sich ein Raubtier nähert. Nur etwa eine halbe Stunde schläft die Giraffe tief und fest, dann legt sie sich tatsächlich hin. Dabei benutzt das Tier mit dem langen Hals sein eigenes Hinterteil als Kopfkissen.