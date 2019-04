Kinotipp : Vier Ritter und ein Zauberer

Im neuen Kinofilm „Wenn du ein König wärst“ wird der Junge Alex zu König Artus’ Nachfolger.

von Barbara Leuschner

17. April 2019, 18:52 Uhr

Alex und sein bester Freund Bedders sind ständig das Ziel von Quälereien durch ihre Mitschüler Lance und Kaye. Eines Abends muss sich Alex vor den beiden auf einer Baustelle verstecken. Dort entdeckt er ein Schwert, das in einem Stein steckt – und zieht es einfach heraus! Dann rast er nach Hause und versteckt es in seinem Schrank.

Die Sache mit dem Schwert erinnert Alex stark an eine Geschichte aus dem Buch, das er von seinem verschollenen Vater geschenkt bekommen hat: König Artus. Bevor Alex überhaupt weiter denken kann, beginnt das Schwert in seinem Schrank zu blinken und plötzlich erscheint eine brennende Rittergestalt in seinem Zimmer. Panisch will der Junge sich zu seiner Mutter flüchten, doch die ist verschwunden.

Überhaupt scheint es gerade nur noch Alex auf der Welt zu geben. Erst als er mit seinem Schwert den Ritter geschlagen hat, ist alles wieder normal. Das muss er am nächsten Tag natürlich Bedders erzählen. Aber in der Schule wartet schon eine weitere Überraschung: Ein ziemlich komischer Kauz namens Mertin ist neu in der Klasse. Das mit dem irgendetwas so gar nicht stimmt, merken die Freunde gleich.

Wenn du schon einmal von König Artus und seiner Tafelrunde gehört hast, dann weißt du vielleicht, dass sich hinter Mertin der Zauberer Merlin versteckt. In dem Abenteuer-Film „Wenn du König wärst“, der am Donnerstag in den Kinos startet, geht nach dieser Einleitung die Action erst richtig los.

20th Century Fox

Wenn Alex tatsächlich ein Nachfahre von König Artus ist, dann braucht er Verbündete! Neben Bedders macht er seine Feinde Lance und Kaye zu Freunden, die mit ihm und Merlin die Welt retten werden. Denn hinter den brennenden Rittern aus der Unterwelt steckt ein furchtbares Wesen namens Morgana!

20th Century Fox

Dieser Film ist spannend und lustig wie Harry Potter. Wetten, dass du versuchen wirst, Merlins Vervielfältigungszauber nachzumachen?