Buchtipp : Vier Freunde allein unterwegs an die Nordsee

von Leon Florescu

16. April 2020, 20:18 Uhr

Könnt ihr euch vorstellen, noch nie am Meer gewesen zu sein? Alle, die in Schleswig-Holstein leben, bestimmt nicht. Auch Samuel, Bina und Sharif können nicht glauben, dass ihr Freund Kevin noch nie die Nordsee gesehen hat. Daher beschließen die vier Freunde in dem Buch „Meer geht nicht“, heimlich und ohne Eltern an die Nordsee zu fahren.

Natürlich ist das nicht ganz ungefährlich für die Neuntklässler. Sie werden überfallen und müssen im Wald übernachten. Dann suchen sie Arbeit, um ein bisschen Geld zu verdienen, bevor sie weiterkommen.

Was mir an dem Buch nicht so gut gefällt, ist die Jugendsprache - Wörter wie "Wichser" zum Beispiel. Gefallen hat mir aber, dass die Jugendlichen zusammenhalten und viele Abenteuer erleben.

Olliver Uschmann, Sylvia Witt, „Meer geht nicht!“. Ab 11 Jahren. 142 Seiten. 11,95 Euro. Verlag: Gulliver.