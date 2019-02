Zeitung in der Kita : Viele neue Kina-Leser für Piet und Paula

Ab heute startet wieder unser ZiKita - Projekt. Unsere Herzensangelegenheit ist der Küstenschutz.

von Julia Voigt

10. Februar 2019, 18:49 Uhr

Piet und Paula freuen sich auf viele neue Leser: Denn heute beginnt das Zikita-Projekt, und da lesen vier Wochen lang viele Kita-Kinder in ganz Schlewig-Holstein die Zeitung.

Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung Küstenschutz Sylt. Das finden die Ente und der Pottwal interessant, denn an den Küsten und in den Meeren, von denen Schleswig-Holstein umgeben ist, gibt es so viel zu entdecken. Deshalb haben sie sich dort umgeschaut und Menschen getroffen, die Spannendes zu erzählen haben. Auf die Berichte darüber dürft ihr euch freuen, aber auch über viele weitere Kina-Themen von Buch- und Spieletipps über Tierwissen bis zu Rätseln und Zeichenanleitungen. Viel Spaß beim Kina-Lesen wünschen Piet und Paula!