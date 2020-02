Handball-Weltmeisterschaften : Viel Jubel in Deutschland

Dreimal dürfen sich die Handball-Fans auf Weltmeisterschaften freuen.

Avatar_shz von dpa

28. Februar 2020, 18:23 Uhr

Kairo | Eine Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes. Sie findet meist nur alle paar Jahre statt. Beim Handball gibt es das Turnier in jedem zweiten Jahr. Deutschland kann sich jetzt gleich dreifach freuen. Denn drei Mal finden hier Handball-Weltmeisterschaften in den kommenden Jahren statt. Im Jahr 2023 ist das die WM der jungen Männer, genannt U21. Im Jahr 2025 spielen dann die Frauen in Deutschland um die Weltmeisterschaft. Und im Jahr 2027 sind die Männer dran.

Das alles entschied die Internationale Handball-Föderation am Donnerstag im Land Ägypten. „So im Fokus wie in den nächsten zehn Jahren hat der Handball noch nie gestanden“, sagte ein deutscher Handball-Chef. „Wir sind sehr stolz, dass wir das erreicht haben.“