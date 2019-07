Basteln für die Umwelt : Video: Insektenhilfe

Kina-Reporterin Nike (13) zeigt euch, wie ihr die Natur unterstützen könnt.

von Nike Mumm (13)

24. Juli 2019, 17:44 Uhr

Flensburg | Im Sommer seid nicht nur ihr gerne draußen, sondern auch jede Menge Insekten sind unterwegs. Doch das ist gar nicht mehr so selbstverständlich! Denn Bienen, Hummeln, Käfer und viele andere Insekten sind in Gefahr. Um sie zu schützen, zeige ich euch heute, wie ihr eine Insektennisthilfe baut. Diese ist dafür da, damit die Insekten dort ihre Eier ablegen können, bis die Larven dann nächstes Jahr schlüpfen.

Dafür braucht ihr:

Eine leere Konservendose, Nagel, Hammer, Band (am besten aus Kork oder Bast), Feilen in verschiedenen Größen, Gummibänder, Nagel- oder Bastelschere, Zollstock, Schleifpapier, Korken und Klebe. Zum Verschönern der Dose umweltfreundliche, wasserfeste Farbe, Pinsel und wasserfeste Stifte in verschiedenen Farben. Raum für die Tiere zu schaffen, schaffen folgende Materialien: Naturstrohhalme, Bambus, Schilf, Korken, Tannenzapfen und Rindenmulch.

So geht’s:

1. Zuerst müsst ihr mit Hammer und Nagel ein Loch in den unteren Rand machen. Passt auf die Finger auf! Wichtig ist, dass das Loch nur so groß ist, wie das Band zum Aufhängen. Dieses Band fädelt ihr von außen durch das Loch und verknotet die Enden oben.

2. Jetzt kürzt ihr eure Strohhalme oder Bambusstöcke auf die Länge der Dose. Wichtig ist, dass die Naturstrohhalme nicht geknickt werden! Wenn ihr nicht so lange suchen wollt, bis ihr genügend hohle Strohhalme gefunden habt, könnt ihr die auch in einem Bastelladen kaufen.

Victoria Lippmann

3. Achtet darauf, dass der ,,Eingang“ der Halme oder Bambusstöcke glatt ist, damit sich die Insekten nicht verletzen. Vielleicht müsst ihr den Eingang mit Feilen und Schleifpapier glätten.

4. Im nächsten Schritt werden die Korken ausgehölt. Mit den Feilen könnt ihr ein Loch in die Korken bohren. Dieses Loch sollte so groß sein, wie ein kleiner Finger. Weil man wahrscheinlich keine Korken findet, die genau so lang sind, wie eure Konservendose, könnt ihr auch Korken zusammenkleben. Bitte passt auf, dass die Löcher direkt übereinander sind, und dass keine Klebe in die Löcher kommt, damit die Insekten nicht festkleben.

Victoria Lippmann

5. Um jetzt noch die letzten Zwischenräume auszufüllen, könnt ihr Tannenzapfen oder Rindenmulch möglichst eng in die restlichen Lücken stopfen.

6. Dann macht ihr die Schüttelprobe. Wenn nichts auf der Dose rausfällt, beginnt ihr mit dem Anmalen. Ansonsten müsst ihr alles noch mal aus der Dose rausnehmen und Gips auf den Boden der Konservendose kippen. Dann steckt ihr alles wieder rein und wartet, bis der Gips getrocknet ist.

7. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure fast fertige Konservendose nun anmalen und verschönern. Viel Spaß!