Bilderbuch : Unfair auf dem Spielplatz

Gegen Mobbing: Eine Geschichte zum Vorlesen.

von Lana Unmack

28. Oktober 2020, 13:33 Uhr

Auf manchen Spielplätzen gibt es zwei Arten von Kindern: die Bestimmer und die, die nicht mitspielen dürfen – und so ist es auch in diesem Buch. Eine Gruppe von Kindern spielt an einer Pfütze, bis sie von den Bestimmern weggescheucht wird. Also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu den anderen Spielgeräten zu gehen.

Doch die Bestimmer kommen ihnen nach. Sie befehlen den anderen Kindern, dass sie höher schaukeln und höher klettern sollen und die anderen Kinder tun was sie sagen. Aber die Bestimmer wollen nun auch auf die Spielgeräte, also scheuchen sie die anderen Kinder weg. Schaffen es die anderen Kinder auch mal bestimmen zu dürfen?

Das Bilderbuch ist gut geeignet für Kinder ab vier Jahren, da sie dadurch lernen, dass es um Zusammenhalt geht.

Lisen Adbåge, „Die Bestimmer“. Ab 4 Jahren. 36 Seiten. 13,95 Euro. Verlag: Beltz.