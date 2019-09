Hörbuch : Umzug mit Hindernissen

„Familie Flickenteppich“ zieht ein

30. September 2019, 19:03 Uhr

Emma ist traurig. Sie zieht zusammen mit ihrem Vater, ihrem großen Bruder Ben und ihrer kleinen Schwester Jojo um. Ihre Mutter hat sich mit ihrem neuen Freund nach Australien abgesetzt. Jetzt muss sich die Familie eine kleinere Wohnung suchen. Emma macht sich große Sorgen: Wie wird es wohl in der neuen Wohnung in dem großen Haus mit Nummer 11 werden? In dem Haus leben sehr unterschiedliche Menschen. Die Leute unten sind ziemlich verkniffen und schlecht gelaunt. Zum Glück wohnt nebenan eine Frau mit Kindern. Sie sind sogar fast genauso alt wie Emma und ihr Bruder.

Als Emma einmal Pfannkuchen für das Abendessen backen will, fallen ihr die Eier runter. Da es schon zu spät ist, noch etwas anderes einzukaufen, geht sie zu den Nachbarn. Vielleicht können die ihr ein paar Eier leihen.

Die unterschiedlichen Leute im Haus passen fast wie eine große Familie zusammen. Spannend ist es mit der Wohnung im Erdgeschoss. Hier scheint niemand zu wohnen und doch bewegen sich die Vorhänge. Die Kinder versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Hörbuch „Familie Flickenteppich – wir ziehen ein“ ist der Start einer neuen Hörbuch-Reihe.

Stefanie Taschinski, „Familie Flickenteppich – Wir ziehen ein“. Ab 8 Jahren. 3 CDs. 15 Euro. Verlag: Oetinger Audio.